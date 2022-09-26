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«الإحسان الخيرية» تطلق مبادرة لتمكين الأرامل

«الإحسان الخيرية» تطلق مبادرة لتمكين الأرامل
27 سبتمبر 2022 03:50

عجمان (الاتحاد) 

أطلقت جمعية الإحسان الخيرية، مبادرة صندوق الأرامل تحت شعار «الأسر الملهمة»، بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهن من خلال تلبية متطلباتهن واحتياجاتهن الأساسية والضرورية ولإعانتهن على ظروف المعيشة.
ونظمت الجمعية حفلاً بهذه المناسبة، تضمن استعراض فيلم وثائقي عن أهم إنجازاتها، التي اشتملت على حزمة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تتبناها الجمعية منذ نشأتها، وذلك بحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية، والدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي وعدد من المحسنين والأرامل ورواد التواصل الاجتماعي.
وأكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، في كلمته ضرورة تغيير المسميات السلبية وتحويلها إلى ألقاب ملهمة، مشيراً إلى أن الأم هي المربي الأول، والداعم الحقيقي لصناعة الرجال والنساء.
 ومن جانبه، أكد الدكتور حقي إسماعيل، أن المبادرة تستهدف دعم 350 أسرة ملهمة بقيمة إجمالية مليون وسبعمائة ألف درهم من الأسر المكفولة للجمعية.

جمعية الإحسان الخيرية
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