«الاتحاد للقطارات» تنتقل للتشغيل الذاتي

برلين (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن استكمال برنامج نقل المعرفة الذي تُجريه بالتعاون مع شركة السكك الحديدية الألمانية دويشته بان، أكبر شركة متخصصة في مجال تشغيل القطارات والسكك الحديدية في أوروبا، وذلك قبل الموعد المُحدد.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض إنو ترانس 2022، المعرض التجاري العالمي الرائد والمتخصص بتقنيات النقل، والذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين بين 20-23 سبتمبر الجاري.

وشهدت الشراكة بين الطرفين تأسيس شركة الاتحاد للقطارات دي بي المُشتركة في عام 2013، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال عمليات السكك الحديدية ومراكز التحكم بالعمليات وصيانة عربات القطارات وتطوير قواعد وأنظمة التشغيل، والتي لعبت دوراً أساسياً للعمليات التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.

وأسهم دعم دويشته بان وخبراتها في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي مكّنت الاتحاد للقطارات من التأسيس لقطاع وطني حيوي من خلال تطوير مشروع «قطار الاتحاد»، أول شبكة للسكك الحديدية في دولة الإمارات. كما زوّدت دويشته بان شركة الاتحاد للقطارات، إلى جانب خدمات نقل المعرفة، بالتوجيه والإرشادات الضرورية حول متطلبات الصحة والسلامة والبيئة والجودة، فضلاً عن تطوير برنامج السلامة التشغيلية اللازم، والذي أثمر في نهاية المطاف عن حصول شركة الاتحاد للقطارات دي بي على الاعتماد، لتصبح بذلك أول مُشغل معتمد للسكك الحديدية الثقيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا الصدد، قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «نختتم برنامج نقل المعرفة الذي بدأناه مع شركائنا في دويشته بان منذ حوالي عقد من الزمن، قبل الموعد الزمني المحدد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ولذلك نودّ أن نتقدم بجزيل الشكر لـ دويتشه بان، حيث استفدنا من خلال البرنامج من معرفة وخبرات الشركة والتي ساعدتنا بلا شك في تحقيق هدفنا بالتحوّل إلى واحدة من أبرز الشركات في قطاع السكك الحديدية حول العالم، ونتطلع قُدماً إلى العمل سوياً في المستقبل لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة فيما بيننا».

ومن جانبه، قال واربانوف، الرئيس التنفيذي لشركة دويشته بان للخدمات الهندسية والاستشارية: «نفخر بشراكتنا الناجحة طويلة الأمد مع الاتحاد للقطارات، والتي نجحنا من خلالها في تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مساعي شركة الاتحاد للقطارات الرامية إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة كبيرة، والوفاء بتعهداتنا بنقل المعرفة بصورة مستدامة لشركائنا في الاتحاد للقطارات، وبما يخدم مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات».

وتوّلت شركة الاتحاد للقطارات دي بي مسؤولية تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات منذ عام 2016، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة ورضا العملاء، وبما يعود بالعديد من المزايا على عملائها وعلى دولة الإمارات.

وقدّمت دويشته بان الدعم لشركة الاتحاد للقطارات منذ انطلاق عمليات المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، وذلك من خلال نقل أكثر من 44 مليون طن من حبيبات الكبريت باستخدام 4.400 قطار مع تحقيق سجل خالٍ من الحوادث الهادرة للوقت ومعدّلات دقة استثنائية تضمن موثوقية الخدمة. وبناءً عليه، أسهمت الاتحاد للقطارات في الحدّ مما يزيد على 370 ألف طن من الانبعاثات الكربونية و2.68 مليون رحلة بالشاحنة، في خطوةٍ تدعم مساعي دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

رضا العملاء

من الجدير بالذكر أن الاتحاد للقطارات دي بي سيّرت منذ بداية العام الجاري 382 قطاراً ونقلت 3.685.000 طن من حبيبات الكبريت بمعدّل دقة وصل إلى 98.4%، ما يعكس المستوى المتميّز الذي حققته من حيث رضا العملاء.