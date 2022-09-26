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الإمارات

تنبيه من سفارة الإمارات في واشنطن لمواطني الدولة في فلوريدا

أرشيفية
27 سبتمبر 2022 01:10

أصدرت سفارة الدولة في واشنطن تنبيهاً لمواطني الدولة في ولاية فلوريدا مع اقتراب الإعصار "إيان".

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «سفارة الدولة في واشنطن تهيب بالمواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب الإعصار (إيان)، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن يستمر لمدة يومين».

وأكدت السفارة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الأميركية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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