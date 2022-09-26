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الإمارات

«البنية التحتية» تطلق جائزة البحث والابتكار

«البنية التحتية» تطلق جائزة البحث والابتكار
27 سبتمبر 2022 03:51

أم القيوين (الاتحاد) 

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022-2023، في إطار سعيها المتواصل نحو تعزيز النجاحات والمنجزات التي تم تحقيقها ومواصلة مسيرة استدامة العمل المبدع والفكر المبتكر، وذلك عبر تحفيز المواهب المحلية والإقليمية والعالمية للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وتعتبر الجائزة بمثابة مسرع استراتيجي لتقديم حلول ملموسة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات. 
وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة، تتمثل بتأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى حلول إسكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، والأمن المائي واستدامة المياه، والجائزة موزعة على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، والجامعات ومراكز البحوث، ومؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، والباحثين من أفراد وخبراء. 
وحددت اللجنة المنظمة للجائزة تاريخ 30 ديسمبر من العام الجاري موعداً نهائياً للتقديم للجائزة، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل ستنظمه الوزارة في فبراير 2023، ويتضمن تكريم 25 فائزاً، كما دعت اللجنة الفئات المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً للمشاركة في جائزة وزارة الطاقة والبنية التحتية للبحث والابتكار، التي تستهدف تسليط الضوء على أبرز وأحدث الابتكارات والأبحاث والمشاريع التطبيقية، والفرص المستقبلية والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتعزيز مفهوم جودة الحياة والرفاهية، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.

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ميدان للتنافس
قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، إن جائزة البحث والابتكار تعد مساراً للارتقاء بمنظومة البحث والابتكار، وميداناً للتنافس بين مختلف القطاعات لتعزيز مستوياتها وتطوير كفاءة العمل والابتكار والريادة في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، بما يحقق أفضل المعايير والأهداف الاستراتيجية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما تدعم الريادة العالمية المستدامة لدولة الإمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل.

 

وزارة الطاقة والبنية التحتية
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