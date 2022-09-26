الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«إقامة دبي» تحصد 3 من جوائز «ستيفي العالمية» 2022

محمد المري
27 سبتمبر 2022 03:51

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ضاحي خلفان يستقبل القنصل الكويتي
مشاركة واسعة في ملتقى «دبي للميتافيرس»

حصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 3 من جوائز ستيفي العالمية، عبر مشاركتها في المسابقة للعام الجاري 2022، ووسط مشاركة عالمية ومحلية واسعة ضمت على الصعيد المحلي بعض الجهات الرسمية والهيئات الحكومية بالدولة.
وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي:«إن الفوز بجوائز ستيفي يأتي تتويجاً لجهود إقامة دبي وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل من خلال المضي قدماً في مسيرة التطور وإحداث تحولات نوعية في واقع قطاع الخدمات التي توفرها»، مشيراً إلى أن أهداف الإدارة العامة انطلقت ضمن منظومة من الرؤى الاستشرافية التي تستهدف تعزيز ثقافة الابتكار، ورفع جودة الأداء وكفاءة العمل للارتقاء بمؤشرات الثقة والرضا وتحقيق السعادة لدى المتعاملين، بما يقود إلى رفع مستوى القدرة التنافسية لدبي.
وأضاف:«أن الفوز يقتضي بذل مزيد من الجهود باعتباره حافزاً لنا نحو الحفاظ على المكتسبات، ومواصلة توظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والممكنات الرقمية، واعتماد أفضل معايير الابتكار والممارسات العالمية، من خلال تبني استراتيجيات شمولية تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتقود إلى ضمان الريادة والتفوق عبر تطبيق الاستراتيجيات المواكبة للمشاريع والتوجهات الوطنية».
بدوره، أكد العقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل بإقامة دبي، أن الحصول على 3 جوائز ضمن 3 فئات، يرسخ من مكانة إقامة دبي كجهة رائدة في مجالات الابتكار وخدمة المتعاملين وتوفير نخبة من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرات واسعة في تقنية معلومات، ويعكس حرصها على تطبيق خططها واستراتيجياتها الهادفة إلى استدامة تطوير منظومة الخدمات التي توفرها لجميع المتعاملين.

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
ستيفي العالمية
دبي
آخر الأخبار
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
الاقتصادي
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
اليوم 12:09
الفجيرة تخطط لـ«مدينة عالمية للشطرنج»
الرياضي
الفجيرة تخطط لـ«مدينة عالمية للشطرنج»
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©