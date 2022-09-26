«إقامة دبي» تحصد 3 من جوائز «ستيفي العالمية» 2022

دبي (الاتحاد)

حصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 3 من جوائز ستيفي العالمية، عبر مشاركتها في المسابقة للعام الجاري 2022، ووسط مشاركة عالمية ومحلية واسعة ضمت على الصعيد المحلي بعض الجهات الرسمية والهيئات الحكومية بالدولة.

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي:«إن الفوز بجوائز ستيفي يأتي تتويجاً لجهود إقامة دبي وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل من خلال المضي قدماً في مسيرة التطور وإحداث تحولات نوعية في واقع قطاع الخدمات التي توفرها»، مشيراً إلى أن أهداف الإدارة العامة انطلقت ضمن منظومة من الرؤى الاستشرافية التي تستهدف تعزيز ثقافة الابتكار، ورفع جودة الأداء وكفاءة العمل للارتقاء بمؤشرات الثقة والرضا وتحقيق السعادة لدى المتعاملين، بما يقود إلى رفع مستوى القدرة التنافسية لدبي.

وأضاف:«أن الفوز يقتضي بذل مزيد من الجهود باعتباره حافزاً لنا نحو الحفاظ على المكتسبات، ومواصلة توظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والممكنات الرقمية، واعتماد أفضل معايير الابتكار والممارسات العالمية، من خلال تبني استراتيجيات شمولية تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتقود إلى ضمان الريادة والتفوق عبر تطبيق الاستراتيجيات المواكبة للمشاريع والتوجهات الوطنية».

بدوره، أكد العقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل بإقامة دبي، أن الحصول على 3 جوائز ضمن 3 فئات، يرسخ من مكانة إقامة دبي كجهة رائدة في مجالات الابتكار وخدمة المتعاملين وتوفير نخبة من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرات واسعة في تقنية معلومات، ويعكس حرصها على تطبيق خططها واستراتيجياتها الهادفة إلى استدامة تطوير منظومة الخدمات التي توفرها لجميع المتعاملين.