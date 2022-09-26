«حلقة معرفية» في بلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء- إدارة المعرفة والابتكار، الحلقة المعرفية السابعة للعام 2022 في قاعة الابتكار بالمبنى الرئيس للبلدية، وافتراضياً عبر أحد البرامج التقنية، وذلك تحت عنوان (استراتيجية التسويق الفعال)، بالتعاون مع قطاع خدمات البلدية ممثلاً في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي- قسم التسويق، بهدف نشر ثقافة تبادل الخبرات وإثراء المعرفة بين مسؤولي وموظفي البلدية، بالشكل الذي يؤثر إيجاباً على رفع مستوى النضج المعرفي في المؤسسة.

وتطرقت الجلسة إلى مهام وآليات العمل في قسم التسويق عبر مناقشة آلية العمل في القسم، وأهمية الهوية المؤسسية، وارتفاع القيمة السوقية للهوية المؤسسية (العلامة التجارية)، حيث أوضح المتحدثون آلية اعتماد الهوية المؤسسية، وتقديم طلبات اعتماد الهوية المؤسسية على المشاريع، والتصاميم، والمواد المرئية والمسموعة عن طريق كافة قنوات التواصل الرسمية، والعمل على مراجعة المواد المستلمة والتأكد من مطابقتها للهوية المؤسسية، واعتماد أو رفض الطلب بناءً على ما ورد في الدليل الإرشادي للهوية المؤسسية.

كما تطرقت الجلسة إلى آلية تقديم طلبات أعمال تسويقية واستلام وتقييم الطلبات وإعداد التصاميم داخلياً، وكذلك آلية إصدار مواد مرئية ومسموعة ترويجية وتوعوية، والعمل على إعداد خطة عمل إنتاج المواد المرئية أو المسموعة ورفعها للاعتماد، واعتماد البند المالي للأعمال.