تعزيز الوعي السياحي لدى موظفي فنادق دبي

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية سياحية لموظفي فندق انانتارا جزر العالم، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين بشرطة دبي.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن الإدارة حريصة على إثراء تجربة المتعاملين (مقيمين وسائحين) في إمارة دبي، ومنحهم رحلة سعيدة ومميزة لمختلف معالمها ومناطقها السياحية، وانطلاقاً من ذلك، فإنها تضع خطة سنوياً بالتعاون مع شركائها، لتعزيز التوعية بخدماتها السياحية، بين سياح الإمارة وموظفي القطاع الفندقي والسياحي، وتستثمر مختلف قنوات التواصل الإلكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور في كل مكان، وتقديم خدماتها ومساعداتها في أي وقت، مع إمكانية لجوء أفراد المجتمع إلى الشرطة السياحية لطلب المساعدة، أو الاستفسار أو تقديم الملاحظات والمقترحات في أي وقت.

وأوضح العميد الجلاف أن توعية موظفي انانتارا جزر العالم، تأتي استكمالاً لجهود الإدارة في تعزيز الوعي الأمني لدى موظفي الفنادق والمنتجعات.