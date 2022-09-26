«الطوارئ والأزمات» تعلن تخفيف قيود «كورونا» واختيارية الكمامه

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الاثنين، عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد19 على مستوى الدولة والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات، وسيتم تطبيق كافة هذه الشروط ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «لبس الكمامة يعد اختياريًا لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى، إلا أننا نوصي جمهورنا الكريم بأهمية لبس الكمامة لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم».
وأضافت: «فقد قرر القطاع الصحي تقليص فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام سواء كان العزل منزليا أو مؤسسيا، فيما يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي، مثال على ذلك المدن العمالية».
وأوضحت «فقد تم تحديث نظام المرور الأخضر بإلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية إجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم».