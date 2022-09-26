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شاهد.. هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة

شاهد.. هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة
26 سبتمبر 2022 16:17

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الاثنين، هطول أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة طريق دبي - العين.

 

ونشر المركز عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مقاطع فيديو يظهر هطول أمطار الخير على طريق دبي العين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الأرصاد
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