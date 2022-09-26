إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية والتي تنظمها تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وتهدف الحملة، إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الوقاية لتقليل معدلات حدوث مضاعفات، وتحفيز أفراد المجتمع على تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع كفاءة العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية.

وأعلنت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، في مؤتمر صحفي اليوم بدبي، عن توفير التطعيم للوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية مجاناً للمواطنين، والعديد من فئات المقيمين، مثل من أعمارهم 50 فما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون 5 سنوات، والعاملين في المجال الصحي، فيما تحصل عليه باقي الفئات بسعر رمزي في المنشآت الصحية الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، بينما يختلف السعر في القطاع الخاص.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، أن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تأتي تطبيقاً للسياسة الوطنية للتحصينات التي تمثل إطاراً وطنياً لمكافحة الأمراض السارية ومنها الإنفلونزا الموسمية للحد من مضاعفاتها على الفرد والمجتمع.

وأكدت الدكتورة شمسة ماجد لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية واعتماد المؤسسة لخطه متكاملة لكافة الخدمات الوقائية والعلاجية، وكذلك حرص المؤسسة على توفير اللقاح في جميع منشآتها لكافة فئات المجتمع.

أوصت جميع أفراد المجتمع بأخذ اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، وذلك لضمان سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي مضاعفات قد تنتج من الإصابة بمرض الإنفلونزا.