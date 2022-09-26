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الإمارات

رئيس تيمور الشرقية يشيد بجهود الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش

رئيس تيمور الشرقية يشيد بجهود الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش
26 سبتمبر 2022 15:36

أعرب فخامة خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية عن تقديره للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز قيم السلام والتسامح، ونشر التعايش الإنساني بين جميع البشر.

جاء ذلك خلال لقائه محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد فخامة خوزيه راموس هورتا أن تيمور الشرقية ملتزمة دائمًا بالعمل من أجل الأخوة الإنسانية، لأنها تؤمن بكل مؤسساتها أن هذه القيم هي التي تبني المجتمعات وتزدهر بها الأوطان.

من جانبه، أكَّد محمد عبدالسلام، أن إعلان تيمور الشرقية وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقة وطنية في شهر مايو الماضي، وتطبيقها بالفعل في مناهج الدراسة بها، كان مصدر إلهام لكثير من محبي التعايش والسلام. وأشار إلى أن مجلس حكماء المسلمين يقدر هذه الخطوة التي تدعم جهود تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، وسيواصل العمل مع تيمور الشرقية من أجل تعزيز هذه المبادئ الإنسانية السامية.

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المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
تيمور الشرقية
الإمارات
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