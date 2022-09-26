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رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى البلاد

رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى البلاد
26 سبتمبر 2022 10:54

وصل إلى البلاد اليوم، معالي إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء مملكة ماليزيا الصديقة في زيارة عمل إلى الدولة.

كان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي .. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.

 

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المصدر: وام
إسماعيل صبري يعقوب
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