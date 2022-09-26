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عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية تنزانيا في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية تنزانيا في نيويورك
26 سبتمبر 2022 10:22

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك معالي ليبريتا مولامولا وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة. جرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة - بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومنها التغير المناخي وجهود تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية بالإضافة إلى التعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي. كما بحث سموه ومعالي ليبريتا مولامولا العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك والشراكة في عدة مجالات ومنها التجارية والاقتصادية والطاقة المتجددة وغيرها. واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وتنزانيا.. مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبها عبرت معالي ليبريتا مولامولا عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات كافة.. مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والإنجازات التنموية البارزة التي حققتها. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

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المصدر: وام
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