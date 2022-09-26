الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الجزائر في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الجزائر في نيويورك
26 سبتمبر 2022 10:20

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث سموه ومعالي رمطان لعمامرة العلاقات الأخوية الإماراتية الجزائرية وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما استعرضا عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التغير المناخي وتحديات سلاسل امدادات الطاقة والأمن الغذائي. وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجزائر والحرص على تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية تنزانيا في نيويورك
عبدالله بن زايد: تعزيز التعاون الدولي لترسيخ استقرار المنطقة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
نيويورك
الجزائر
آخر الأخبار
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
عربي ودولي
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
اليوم 13:12
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©