عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الجزائر في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث سموه ومعالي رمطان لعمامرة العلاقات الأخوية الإماراتية الجزائرية وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما استعرضا عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التغير المناخي وتحديات سلاسل امدادات الطاقة والأمن الغذائي. وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجزائر والحرص على تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.