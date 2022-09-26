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الإمارات

انطلاق فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2022"

أرشيفية
26 سبتمبر 2022 10:26

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2022" تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات بمشاركة ما يزيد على 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة وبتنظيم من نادي صقاري الإمارات وتستمر سبعة أيام.

وسشهد الدورة الحالية مشاركة 100 خبير ومخُتص إضافة لما يزيد على 130 من الرسّامين والحرفيين والفنانين المُشاركين في قطاع «الفنون والحرف اليدوية» فضلاً عن جمع كُبريات العلامات التجارية والشركات المُتخصصة في قطاعاته الـ 11 على أرض موقع واحد لتبادل المعارف والخبرات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وتوسيع الأعمال.

وعلى مدى 7 أيّام من المعرض ينتظر الجمهور نحو 150 نشاطاً حيّاً وورشة عمل وعروض وفعاليات شائقة في «ساحة العروض» إضافة لأنشطة تعليمية ومُسابقات مبتكرة وعروض تراثية ورياضية مباشرة تستقطب الجميع.

وتُقام الدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض - حيث يُقام الحدث - وراعي القطاع شركة كاراكال الدولية، والراعي الفضي شركة "كيو" للعقارات، وشركاء تعزيز تجربة الزوار كل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة "سمارت ديزاين" وشركة "الخيمة الملكية"، وشريك صناعة السيارات "إيه أر بي الإمارات"، وبدعم من شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونادي تراث الإمارات، وشريك السفر الرسمي طيران الاتحاد.

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المصدر: وام
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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