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ورشة لتعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل

ورشة لتعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل
26 سبتمبر 2022 02:55

الشارقة (الاتحاد)

تُنظّم «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، ورشة عمل بعنوان «إعداد بيئة عمل تدمج الجنسين: دور الموارد البشرية»، يوم بعد غدٍ الأربعاء 28 سبتمبر 2022 الجاري في مكتب الشركة بدبي، وتقدم من خلالها رؤى مفصلة حول المساواة الوظيفية بين الجنسين، مع توجيه المؤسسات لتوفير بيئات عمل آمنة تضمن إدماج المرأة من منظور الموارد البشرية.
وتهدف الورشة إلى توعية العاملين في مجال الموارد البشرية بأهمية دورهم في تقليص الفوارق بين الجنسين في بيئات العمل عبر تنفيذ أحدث الاستراتيجيات في هذا المجال.

مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة
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