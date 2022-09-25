تعاون بين «زايد العليا» والمستشفى التشيكي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مع المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي أحد منشآت مجموعة رويال هيلث الطبية بهدف ترسيخ شراكة استراتيجية بينهما، وتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية لأصحاب الهمم منتسبي المؤسسة يقدم بموجبها المستشفى خدمات العلاج الوظيفي والنفسي وعلاج النطق للمنتفعين من الطلاب، فضلاً عن الاستشارات الطبية وذلك بإحدى العيادات الداخلية بمركز العين للتوحد التابع للمؤسسة بمدينة العين.

وقع اتفاقية التعاون عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي، الدكتور محمد بدر الصيعري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمستشفى، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة بمدينة العين لفيف من قيادات الجانبين. ورحب الحميدان بالتوقيع على اتفاقية التعاون مع المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي الذي يقدم الرعاية الطبية والعلاجية المتميزة، ويطور وسائل علاجية مبتكرة بشكل مستمر ويقدم أفضل الخدمات الطبية للمجتمع الإماراتي، وقال إن الاتفاق يأتي استكمالاً لما تقوم به المؤسسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبها. ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد بدر الصيعري عن سعادته بهذا التعاون لتقديم الخدمات الطبية التأهيلية لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، ومن خلال هذا التعاون بمواصلة دعمنا الدائم لأصحاب الهمم، حيث يضم المستشفى أكثر من 75 جناحاً طبياً وغرف للمرضي المنومين، 6 صالات رياضيه ضخمة، أكثر من 40 غرفه علاجية مفردة للعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، غرف للعلاج المائي، أجهزة الرنين المغناطيسي والمختبرات وغيرها كثير.

صحة المجتمع

وأضاف أن الاستثمار في صحة المجتمع، كبيرة وصغيرة، يعد من الاستراتيجيات الحكومية المستدامة التي تمثل عنصراً أساسياً في أجندة حكومة أبوظبي ويتم دعمها بشكل كبير منذ قيام الاتحاد وحتى يومنا هذا، وعليه، تأتي هذه الاتفاقية بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والمستشفي التشيكي للعلاج التأهيلي في مدينة العين الجميلة، لتجسد نموذج التكامل بين المؤسسات الوطنية والاستخدام الأمثل للموارد التي حثت عليها حكومتنا الرشيدة، وختاماً، نرجو من الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعاً لأداء الأمانة والحفاظ على صحة المجتمع ورفاهيته.