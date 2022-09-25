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«االتخصّصات الصحية» يعتمد «كليفلاند أبوظبي»

محمد الحوقاني لدى تسليم الاعتماد لـ غوزمان وسوسن عبد الرازق (من المصدر)
26 سبتمبر 2022 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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منح المعهد الوطني للتخصّصات الصحية شهادة الاعتماد المؤسسي إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية. ويمكّن هذا الاعتماد الأطباء المتدربين من تلقي البورد الإماراتي الذي يؤهلهم للحصول على لقب استشاري من المستوى الأول. وأشاد الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصّصات الصحية، بالمستوى الصحي الرائد والخدمات عالمية المستوى التي يُقدّمها مستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، لافتاً إلى أن المعهد الوطني للتخصّصات الصحية حريص على الالتزام بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي تمّ إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي.
وتسلم الاعتماد من الدكتور محمد الحوقاني كل من الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتورة سوسن عبد الرازق، وذلك خلال فعالية احتفالية خاصة أقيمت لهذه المناسبة في المستشفى.

 

مستشفى كليفلاند كلينك
أبوظبي
مبادلة للرعاية الصحية
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