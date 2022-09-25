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تكثيف الرقابة على المناطق السكنية في دبي

تكثيف الرقابة على المناطق السكنية في دبي
26 سبتمبر 2022 02:54

دبي (الاتحاد)

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كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية الميدانية للتحقق من مخالفات وجود العزاب أو تعدد العائلات في مختلف المناطق السكنية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى التأكد من التزام السكان بالأنظمة والاشتراطات المتعلقة بوجود العزاب أو تعدد العائلات، وحرصاً منها على تعزيز دورها في ضمان راحة وسلامة قاطني الإمارة. 
ونفذت البلدية خلال العام الجاري 19.837 زيارة ميدانية، حيث توزعت هذه الزيارات بشكل يومي خلال الفترات الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع كافة الشركاء باتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.
وتهيب بلدية دبي كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين في مجال وجود العزاب أو تعدد العائلات في المسكن، حرصاً منها على سلامة قاطني الإمارة، والمبادرة إلى الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر الرقم المجاني 800900، وذلك إيماناً من البلدية بأهمية إشراك أفراد المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف الحملات التفتيشية والرقابية.

بلدية دبي
دبي
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