«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق صباح اليوم الاثنين فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022)، بمشاركة أكثر من 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة، وبتنظيم من نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

وبانتظار جمهور الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، باقة مميزة من أجمل العروض الحيّة في ساحة العروض بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، حيث الاستعراضات الاستثنائية للطيور الجارحة والسلوقي والكلاب البوليسية والخيول والإبل، والعديد من الحيوانات التي لا يُمكن مُشاهدتها إلا في المعرض عبر سبعة أيام من المغامرة والمرح والعروض النادرة التي يُمكن للجميع الاستمتاع بها عن قُرب، بل والمُشاركة بها.

وتتصدّر أنشطة ساحة العروض في (أبوظبي 2022)، فعالية الاحتفاء بالعام العشرين لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إذ إنه ومنذ انطلاقته الأولى في عام 2003، أصبح اليوم المعرض رمز تفاؤل للصقارين مُعلناً لهم عن بدء موسم المقناص السنوي، وبات يُمثّل لهواة الصيد ورحلات التخييم والفروسية والرياضات الأصيلة بشرى خير مع اعتدال المناخ. وفي عامه العشرين، يدعو المعرض زواره للاستمتاع بعرض الخيل الموسيقي الشائق، وغيره من العروض المميزة بمُشاركة كل من نادي ظبيان للفروسية، أكاديمية بوذيب، شرطة أبوظبي، حديقة الحيوانات بالعين، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتُقام في ساحة العروض كذلك العديد من الفعاليات الشائقة في مُقدّمتها مُسابقة جمال السلوقي العربي، ومزادات الخيول العربية، الصقور، والهجن العربية، بالإضافة إلى عروض جمال الخيل التي تُقدّمها جمعية الإمارات للخيول العربية. أما شرطة أبوظبي فتُقدّم عروضاً مميزة لوحدة الخيالة والكلاب البوليسية K9 حيث يتم استعراض مهاراتها وقُدراتها الفائقة التي تقف وراءها خبرات وكفاءات وطنية مميزة. وذلك فيما تُقدّم حديقة الحيوانات بالعين من جديد العروض الشائقة المُبهرة للطيور الجارحة، حيث تُحلّق الصقور والنسور والبوم في سماء الحدث، والتي تمتاز بسرعتها ومهاراتها وذكاء أدائها.

وكذلك تبرز في ساحة العروض مُشاركة الفارسة الإماراتية آمنة الجسمي التي استطاعت أن تُقدّم نموذجاً مشرفاً لبنت الإمارات، خاصة مع دورها الريادي في نشر هذه الرياضة المتوارثة من الأجداد بين الأجيال الجديدة، وتقوم بتقديم عروض للرماية بالقوس والسهم على ظهر الخيل، وكذلك فن المبارزة بالسيف من على ظهر الخيل ضمن المعرض هذا العام عبر فريق إسطبلات كابر، وهي رياضة المبارزة التاريخية وإحدى فنون الدفاع عن النفس التاريخية، حيث يتم خوض معظم هذه الفنون القتالية بأسلحة قديمة منها السيف المُقوّس، والسيف المُستقيم، وغيرهما من الأسلحة المماثلة. واليوم تتم إعادة تصنيع تلك الأسلحة البيضاء بعناية كبيرة من مواد مُبتكرة خصيصاً بهدف ضمان سلامة اللاعبين.

وتُقام الدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي القطاع شركة كاراكال الدولية، الراعي الفضي شركة «كيو» للعقارات، وشركاء تعزيز تجربة الزوار كل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك صناعة السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونادي تراث الإمارات، وشريك السفر الرسمي «طيران الاتحاد».

«الفنون والحرف اليدوية»

يحرص معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2022، الذي يُقام تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة» على أن تكون روائع الحرف اليدوية التي تُجسّد التاريخ العريق والتراث الأصيل والبيئة القديمة بدولة الإمارات، حاضرة بقوة في فعالياته التي تحتفي بالتراث الثقافي والحضارة الإنسانية من مختلف القارات.

وتبرز في قطاع «الفنون والحرف اليدوية» بالمعرض، جماليات التراث الثقافي لدولة الإمارات، وتتعزّز جهود التوعية بأهمية صون المهن والحرف التراثية واستدامة الصناعات التقليدية.

ويُشكّل قطاع «الفنون والحرف اليدوية» منصّة فنّية بالغة الأهمية لعرض نتاج نخبة من المُبدعين الإماراتيين، أفراداً ومؤسسات، بما يُعتبر فرصة حقيقية للتواصل بينهم وبين الجمهور الذي يعشق الفنون المرتبطة بالتراث الثقافي.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ معرض أبوظبي للصيد لا يقتصر على كونه ملتقى دولياً لمُنتجي أدوات الصيد وأسلحتها والمهتمين بالرحلات البرية والبحرية والمولعين بالصقارة والفروسية، وإنما يستضيف العديد من مُشاركات الحرفيين المُنسجمة مع جوهر الحدث ومضمونه، والتي تُجسّد التاريخ والتراث وتُحاكي البيئة القديمة، ومُستمدة من العادات والتقاليد الأصيلة في دولة الإمارات، بما يُساهم في ضمان استدامة الصناعات اليدوية والترويج لها.

ويهدف المعرض من خلال قطاع «الفنون والحرف اليدوية» ضمن 11 قطاعاً غنيّاً تُشكّل الحدث، إلى تهيئة منصّات للفنانين للإبداع والابتكار وعرض تجاربهم، وتوظيف الفنون بما يُعزز من التنوع الثقافي ويزيد من جمالية البُعد البصري والفني للمعرض وفعالياته. وتُجسّد الأعمال المُشاركة جانباً من خبرات الفنانين المُعاصرين ومدارسهم المختلفة، وتجاربهم الثقافية والفنية الثرية التي تجعل المعرض لوحة فريدة من نوعها تستقطب عُشّاق الفن والزوار من مختلف الاهتمامات.

التنوع البيولوجي

تشارك هيئة البيئة في أبوظبي في الدورة التاسعة عشرة من «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات ورئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وهي من الرعاة الرئيسين لهذا المعرض، الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة، من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2022، وهو يعتبر الحدث الأكبر في المنطقة وأحد أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في الحفاظ على التراث الثقافي.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تحرص (الهيئة) على المشاركة بالمعرض الدولي للصيد والفروسية، حيث يوفر لنا هذا الحدث السنوي منصة للتواصل مع المجتمع المحلي، وتسليط الضوء على الجهود التي نبذلها لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، حيث يعتبر المعرض أكبر فعالية من نوعها في المنطقة تركز على تعزيز التراث الثقافي».

الخيول العربية

تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية عدداً من الفعاليات خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الذي ينطلق اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. وتشمل الفعاليات محاضرات تثقيفية في مختلف المجالات المتعلقة بالخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى عروض للطلق الحر مع عارضين بالزي الوطني الإماراتي، ومزاد للخيل العربية فئة سباقات السرعة، وغيرها من الفعاليات. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لترقية وتطوير الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالخيل العربية، وإتاحة الفرصة للملاك والمربين لمواكبة المعايير الدولية وزيادة معرفتهم وإلمامهم بهذا النشاط.

وأكد محمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية أن مشاركة الجمعية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وتهدف لرفع قدرات وتثقيف الملاك والمربين. وأشار إلى أن علاقة الجمعية بالمعرض قديمة، حيث تحرص دائماً على التواجد فيه منذ انطلاقته، وأن المشاركة في هذه النسخة تشتمل على العديد من المحاضرات التثقيفية.