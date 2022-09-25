تنبيه من بعثة الإمارات لدى أميركا لمواطني الدولة بفلوريدا
تنبيه من بعثة الإمارات لدى أميركا لمواطني الدولة بفلوريدا
26 سبتمبر 2022 00:35
أصدرت بعثة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية تنبيها لمواطني الدولة في ولاية فلوريدا، بعد إصدار تحذير من العاصفة المدارية إيان. وقالت البعثة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بعثة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية تصدر تنبيهاً لمواطني الدولة في ولاية فلوريدا، بعد إصدار تحذير من العاصفة المدارية إيان».
وأضافت «نرجو متابعة آخر المستجدات والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المعنية، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ 002024315530».