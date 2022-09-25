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أبوظبي ودبي أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا

أبوظبي ودبي أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا
26 سبتمبر 2022 02:54

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

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تصدرت أبوظبي ودبي المرتبتين الأولى والثانية في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، بسبب جهود دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والجهود الجبارة التي بذلتها الإمارات للإبقاء على سير الأعمال، وتجنب عمليات الإغلاق الشاملة منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا في عام 2020. والانتعاش السريع نسبياً الذي سجل بالمدينتين بعد تراجع حدة الوباء، وذلك وفق التقرير الصادر عن مجلة «إيكونومست» الذي شمل تقييم أداء 172 مدينة حول العالم. حيث يقيس التقييم 5 مؤشرات، شملت كلاً من: الثقافة والبيئة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والاستقرار. 
وبحسب التقرير، فقد حلت تل أبيب في المركز الثالث وتلتها في المركز الرابع مملكة البحرين والكويت في المركز الخامس. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أضحت علامة فارقة وسباقة في مؤشر التنافسية العالمية في جودة الحياة، مما جعلها من أكثر الدول ملاءمة للعيش على مستوى الشرق الأوسط وخاصة إبان أزمة «الجائحة» التي اجتاحت العالم وكيفية تعامل دولة الإمارات بحرفية ومهارة عالية للعودة لسير الحياة الطبيعية من جديد.

 

الإمارات
أبوظبي
دبي
إيكونومست
الشرق الأوسط
أفريقيا
كورونا
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