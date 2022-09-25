مركز لخدمة الموردين في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، استحداث «مركز علاقات الموردين» وإنشاء مجلس خاص بالموردين، هما الأول من نوعهما على مستوى الدوائر الحكومية لخدمة هذه الفئة المهمة من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع الشركاء، والعمل على تيسير الخدمات لهم وإسعادهم. جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لمركز علاقات الموردين الذي نظمته الإدارة العامة للدعم اللوجستي في مقرها في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد صلاح المرزوقي نائب الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والرائد منصور محمد الملا مدير إدارة المشتريات والمخازن، والمدني شما علي آل علي مدير مركز علاقات الموردين المُستحدث، وعدد من الضباط، والموردين المتعاملين مع شرطة دبي. وفي بداية الملتقى، رحب اللواء علي غانم بالموردين مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على التواصل الدائم مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، والعمل على إسعادهم، وتقوية أواصر العلاقات المُستمرة معهم، بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين. إلى ذلك، أكد العقيد صلاح المرزوقي أهمية العلاقة مع الموردين ممن يزودون شرطة دبي بكافة الاحتياجات اللوجستية، وبما يساهم في تعزيز دور شرطة دبي في تقديم أفضل الخدمات وأجودها للمجتمع، والعمل على إسعاده وتعزيز إجراءات الأمن والأمان، مبيناً أن استحداث المركز وإنشاء مجلس الموردين سيساهم في تلقي التوصيات التي تعزز العلاقات الثنائية وتعمل على تطوير الخدمات المشتركة. وفي ختام الملتقى، زار الموردون «مركز علاقات الموردين» ومجلس الموردين، واطلعوا على محتوياتهما وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يوفرانها لهم.