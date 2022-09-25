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رئيس الدولة يبدأ الثلاثاء المقبل زيارة دولة إلى عمان

رئيس الدولة يبدأ الثلاثاء المقبل زيارة دولة إلى عمان
25 سبتمبر 2022 17:07

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بعد غدٍ الثلاثاء، بزيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة تستمر يومين، تلبيةً لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزاً لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين. 

ويبحث القائدان خلال الزيارة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام، بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. 

كما يناقش الجانبان مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

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المصدر: وام
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