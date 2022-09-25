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نهيان بن مبارك يسلط الضوء على التجربة الإماراتية في التعايش واحترام الثقافات

نهيان بن مبارك
25 سبتمبر 2022 14:52

يشارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في فعاليات "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022" الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة يومي 28 و29 سبتمبر الجاري تحت شعار "تحديات وحلول" بكلمة يسلط الضوء فيها على أهمية التوازن والاحترام الثقافي المتبادل بين الشعوب والاستراتيجيات الاتصالية الأمثل لتعزيزه في سبيل ترسيخ العلاقات الإنسانية وتحقيق النمو والازدهار في شتى المجالات.

ويتطرق معاليه - في خطاب ملهم بعنوان "ثقافات متوازنة..علاقات متكافئة" خلال اليوم الأول للمنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة - إلى ماهية شركاء الحكومات في تصميم استراتيجيات التواصل وتنفيذها بهدف تعزيز تفهم الاختلاف الثقافي واحترامه كما يركز على أهمية التناغم بين الثقافات المختلفة وفهم الآخر.

ويتناول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان نموذج التعايش واحترام الثقافات القائم في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها مع نجاحها في الوقت ذاته بالحفاظ على توازن القيم موضحاً الانعكاسات الإيجابية للتوازن الثقافي على الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية للدول، وخفض المنازعات في التعاملات التجارية.

ويوضح معاليه كذلك دور التوازن الثقافي في زمن الانفتاح والتواصل المباشر بين الشعوب والأمم لتعزيز العلاقات الإنسانية وترسيخ قيم التعاون والشراكة في إطار التنوع والاختلاف بهدف بناء عالم مستقر لا تشوبه قيم الكراهية والتطرف.

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المصدر: وام
التعايش بين الثقافات
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