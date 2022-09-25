"أوفيد" يدعم التعليم في تشاد بـ 11 مليون دولار

قدم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، قرضا بقيمة 11 مليون دولار إلى جمهورية تشاد لدعم التعليم العالي في مجال العلوم التقنية والبحث العلمي والطب الحيوي.
وأفاد بيان صادر عن الصندوق في فيينا بأنه سيوفر التمويل اللازم، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسيع معهد "أبيشي" الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الذي يشمل توسيع مرافق المعهد لاستيعاب 600 طالب إضافي سنويا في مجال العلوم التقنية والطب الحيوي.
وعبر الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام "أوفيد"، في البيان عن سعادته بدعم طموحات تشاد التنموية في مجال التعليم، والسعي لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجودة التعليم.
جدير بالذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، قدم أكثر من 125 مليون دولار إلى تشاد، منذ عام 1977، لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في قطاعات النقل والتعليم والزراعة.