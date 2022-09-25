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الإمارات

11.5 % زيادة في استثمارات قطاع التجميل بالإمارات

تصوير: حسن الرئيسي
25 سبتمبر 2022 14:48

سامي عبد الرؤوف (دبي) أفاد الدكتور خالد النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية والليزر الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الشارقة، بأن قطاع التجميل في الدولة شهد انتعاشاً خلال العام الجاري، حيث يتوقع زيادة حجم الاستثمار فيه بمعدل 11.5% بنهاية العام.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي السابع للأمراض الجلدية وطب التجميل بدبي، أن حجم الاستثمار في قطاع التجميل بالدولة يبلغ حالياً 901 مليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2022.

ولفت إلى أنه تم إطلاق أدوية بيولوجية جديدة بالدولة لعلاج الصدفية والإكزيما الوراثية والثعلبة في الدولة.

وشهد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع للأمراض الجلدية وطب التجميل«ميدام»إطلاق عدد من الأدوية والعلاجات الجديدة لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة، إضافة إلى أحدث أجهزة الليزر والمتوقع أن تحظى برواج واسع من قبل أطباء الجلدية ومراكز الليزر.

وطرحت كبرى الشركات العالمية أحدث علاجات الصدفية والثعلبة إضافة إلى علاجات بيولوجية جديدة لعلاج الإكزيما الوراثية إضافة لعدد كبير من أحدث أجهزة الليزر.

وهناك عدة مقومات جعلت من دول الخليج وجهة مفضلة لكثير من الجنسيات لإجراء عمليات التجميل، وهي توفر أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية، واستقطاب الكفاءات الطبية ذات الخبرة العالمية، والرقابة الصارمة من قبل الهيئات الصحية في تطبيق المعايير العالمية.

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