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بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب
بالفيديو.. شرطة أبوظبي توضح 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب
25 سبتمبر 2022 13:55
بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي:
اولاً: عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية.
ثانياً: استخدام مثبت السرعة.
ثالثاً:عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
رابعاً: استخدام أضواء التنبيه الرباعية.
خامساً: عدم تشغيل الأضواء. واستخدام الضوء العالي .
سادساً: عدم التقيد بالمسار.
سابعاً : الانشغال بالهاتف المتحرك.
ثامناً: التوقف على كتف الطريق.
تاسعاً: قيادة المركبات الثقيلة.
عاشراً: الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
ابوظبي
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