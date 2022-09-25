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بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب

بالفيديو.. شرطة أبوظبي توضح 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب
25 سبتمبر 2022 13:55

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي:

اولاً: عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية.

ثانياً: استخدام مثبت السرعة.

ثالثاً:عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

رابعاً: استخدام أضواء التنبيه الرباعية.

خامساً: عدم تشغيل الأضواء. واستخدام الضوء العالي .

سادساً: عدم التقيد بالمسار.

سابعاً : الانشغال بالهاتف المتحرك.

ثامناً: التوقف على كتف الطريق.

تاسعاً: قيادة المركبات الثقيلة.

عاشراً: الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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