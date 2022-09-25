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الإمارات

المرر: الإمارات تدعم الدبلوماسية والحوار البنّاء من أجل تخفيف التوترات الإقليمية

خليفة شاهين المرر
25 سبتمبر 2022 12:45

شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في الاجتماع الوزاري الذي جمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد معالي المرر في كلمة له خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تدعم الدبلوماسية والشراكات والحوار البنّاء من أجل تخفيف التوترات الإقليمية، والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام.

وقال معاليه في هذا الصدد: "إنّ الصراع والأحادية والمواجهة تعيق التوصل إلى حلول، وقد اضطلعت دولة الإمارات بدور بارز في تلك الأولويات، إذ تشجع على حل النزاعات، وتطوير المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب لتتمكن من مواجهة التهديدات الناشئة، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في حل النزاعات وعمليات السلام، لا سيما خلال فترة عضويتنا في مجلس الأمن الدولي".

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها المنطقة، أكد معاليه أهمية إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد للحد من التوترات ومنع نشوب صراعات جديدة، كما أكد أنّ المبادرات الأخيرة في الشرق الأوسط هي خير مثال على المجهود الذي وضعته الدول لنبذ الخلافات، وتخليها عن الأساليب غير المجدية، وبناء شراكات جديدة في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والصناعة لتحقيق النمو والازدهار.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى حشد كل دعم ممكن للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، معربا عن أمله في أن تفضي المحادثات الخاصة بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى حل يمكن قبوله من قبل الجهات الإقليمية الفاعلة. 

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