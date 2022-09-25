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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيران في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيران في نيويورك
25 سبتمبر 2022 10:15

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل سموه ومعالي وزير خارجية إيران وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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المصدر: وام
إيران
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نيويورك
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عبدالله بن زايد
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