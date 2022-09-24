الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي و«أبوظبي للدفاع المدني» في حفل سفارة المملكة

شرطة أبوظبي و«أبوظبي للدفاع المدني» في حفل سفارة المملكة
25 سبتمبر 2022 01:20

 شاركت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في حفل سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة.
وقدمت فرقة موسيقى الشرطة أمام الضيوف مقطوعات من المعزوفات الوطنية والتراثية خلال المسيرة تقدمتها «فرسان شرطة أبوظبي» ودوريات المرور ودورية السعادة أمام قصر الإمارات احتفالاً بالمناسبة. وشارك بالحفل مديرية شرطة العاصمة، مديرية المرور والدوريات، مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، إدارة المراسم والعلاقات العامة، إدارة الإعلام الأمني، إدارة التفتيش الأمني (k9)، وإدارة الدوريات الخاصة، بالإضافة إلى هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي: السرعة الجديدة على شارع «الشيخ زايد» 100كم ابتداءً من غد الاثنين
بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب
شرطة أبوظبي
اليوم الوطني السعودي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
السعودية
آخر الأخبار
استعدادات نهائية لانطلاقة «الاتصال الدولي»
الإمارات
استعدادات نهائية لانطلاقة «الاتصال الدولي»
26 سبتمبر 2022
عهود الرومي وعبد الله لوتاه وعلي المري مع منتسبي البرنامج من الكوادر السنغالية (من المصدر)
الإمارات
الإمارات تعزز قدرات القيادات السنغالية في مجالات حكومات المستقبل
26 سبتمبر 2022
ورشة لتعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل
الإمارات
ورشة لتعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل
26 سبتمبر 2022
محمد القرقاوي يتوسط المشاركين في ملتقى «خطوات» في صورة جماعية (الصور من وام)
الإمارات
مكتب شؤون أسر الشهداء ينظم ملتقى «خطوات» للطلاب الجامعيين
26 سبتمبر 2022
وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: الإمارات ضمن أقل الدول في معدل وفيات مرضى القلب
الإمارات
وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: الإمارات ضمن أقل الدول في معدل وفيات مرضى القلب
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©