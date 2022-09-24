شرطة أبوظبي و«أبوظبي للدفاع المدني» في حفل سفارة المملكة

شاركت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في حفل سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وقدمت فرقة موسيقى الشرطة أمام الضيوف مقطوعات من المعزوفات الوطنية والتراثية خلال المسيرة تقدمتها «فرسان شرطة أبوظبي» ودوريات المرور ودورية السعادة أمام قصر الإمارات احتفالاً بالمناسبة. وشارك بالحفل مديرية شرطة العاصمة، مديرية المرور والدوريات، مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، إدارة المراسم والعلاقات العامة، إدارة الإعلام الأمني، إدارة التفتيش الأمني (k9)، وإدارة الدوريات الخاصة، بالإضافة إلى هيئة أبوظبي للدفاع المدني.