جمارك دبي تحتفي بالأشقاء السعوديين بالورود والقهوة العربية

دبي (وام)

شاركت جمارك دبي، المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الـ92، من خلال استقبال الأشقاء القادمين من المملكة عبر مطارات دبي إلى الدولة، بالورود والقهوة العربية والتمور وبطاقات التهنئة.

وأعرب الإخوة السعوديون عن سعادتهم وشكرهم العميق لمفتشي وضباط جمارك دبي على هذه اللفتة الطيبة وحفاوة الاستقبال التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات والسعودية.

وهنأ أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً باليوم الوطني السعودي الـ92.