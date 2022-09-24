برعاية حمدان بن زايد.. «أبوظبي للصيد والفروسية» ينطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غدا الاثنين فعاليات الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، بمشاركة ما يزيد على 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر.

وتشهد دورة العام الحالي مشاركة 100 خبير ومخُتص، بالإضافة لما يزيد على 130 من الرسّامين والحرفيين والفنانين المُشاركين في قطاع «الفنون والحرف اليدوية»، فضلاً عن جمع كُبريات العلامات التجارية والشركات المُتخصصة في قطاعاته ال 11 على أرض موقع واحد لتبادل المعارف والخبرات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وتوسيع الأعمال.

ويتضمن المعرض 150 نشاطاً حيّاً وورشة عمل، وعروض وفعاليات شائقة في «ساحة العروض»، بالإضافة لأنشطة تعليمية ومُسابقات مبتكرة وعروض تراثية ورياضية مباشرة تستقطب الجميع.

60 فعالية لاستعراضات الطيور الجارحة وكلاب الصيد

وأوضح عمر فؤاد أحمد مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أنّه من بين ما يزيد على 150 فعالية خلال أيام المعرض، هناك الكثير من الأنشطة التي تُناسب الجميع وبشكل خاص الأطفال وكافة أفراد العائلة، منها: فعاليات «تواصل مع الطبيعة والحيوانات»، و60 فعالية في ساحة العروض، تشمل الاستعراضات الاستثنائية للطيور الجارحة وكلاب الصيد والكلاب البوليسية والخيول والإبل، والعديد من الحيوانات التي لا يُمكن مُشاهدتها إلا في المعرض، كما وتُقام في ساحة العروض العديد من الفعاليات الشائقة في مُقدّمتها مُسابقة جمال السلوقي العربي، ومزادات الخيول العربية، الصقور، والهجن العربية.

وأشار إلى أن المعرض طرح العام الحالي فئات متعددة من التذاكر تبدأ من 25 درهماً قيمة تذكرة الدخول لليوم الواحد وحتى 75 درهماً لبطاقة الدخول للأيام السبعة، وفئات الأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن يمكنهم دخول المعرض مجاناً. وتُقام دورة العام الحالي من المعرض بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي القطاع شركة كاراكال الدولية، الراعي الفضي شركة «كيو» للعقارات، وشركاء تعزيز تجربة الزوار كل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك صناعة السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونادي تراث الإمارات.