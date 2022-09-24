31 طالباً لدراسة الطب البيطري في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

نظّمت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات، حفلاً ترحيبياً بطلاب الدفعة 2026 والبالغ عددهم 31 طالباً وطالبة، منهم 29 طالبة بحضور سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتورة مريم حارب السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهزام عبدالله الظاهري، مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، والدكتور بهانو تشودهاري، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات، والدكتورة رولا شعبان، رئيسة جمعية الإمارات للأطباء البيطرين وعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، حيث ارتدى الطلاب «المعطف الأبيض» وتمّ تسليم السماعات الطبية لهم.

وأشار بهانو تشودهاري، عميد كلية الزراعة والطب البيطري إلى أهمية ودور الطبيب البيطري في المحافظة على الصحة والسلامة المجتمعية، من خلال رعاية الحيوان ووقايته من الأمراض والمحافظة على أمن وسلامة الغذاء.