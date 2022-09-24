12 فعالية بـ «الدولي للاتصال الحكومي 2022»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، 12 فعالية، تناقش عدداً من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الملحة، مثل: اللجوء، وتحديات رواد الأعمال، وحوار الأجيال، وفعالية الاتصال الحكومي، ويشارك فيها أكثر من 50 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء.

تنظم الفعاليات في 3 من قاعات المنتدى، الذي ينعقد في مركز «إكسبو الشارقة» يومي 28 و29 سبتمبر تحت شعار «تحديات وحلول»، وهي: «حوار العقول»، التي تستضيف 6 فعاليات، و«مدينة الشباب» و«نبحث» اللتين تستضيفان 3 فعاليات لكل منهما، وتستهدف الفعاليات التوصل لحلول عملية للتعامل مع التحديات الناشئة عن تلك القضايا.

حوار العقول

أولى الجلسات التي تستضيفها قاعة «حوار العقول» في اليوم الأول من المنتدى تحمل عنوان «مناهج الإعلام: الواقع النظري وسوق العمل»، وتناقش مدى ملاءمة مناهج الصحافة والإعلام الأكاديمية لمتطلبات سوق العمل، بهدف الخروج بتوصيات يمكن الاستفادة منها في تحقيق جوانب التطوير التي قد يحتاج إليها خريج الصحافة والإعلام ليكون أكثر تماشياً مع المتغيرات الحديثة.

وتتناول جلسة العصف الذهني «تحديات روّاد الأعمال.. من يمتلك الحلول»، أبرز المتغيرات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية التي تؤثر في روّاد الأعمال، وسيقدّم المشاركون فيها أفكارهم التي من شأنها أن تُلهم رواد الأعمال وتحفّزهم لاتخاذ إجراءات مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي آخر فعاليات القاعة في اليوم الأول، تستضيف فعالية «حوار العقول» مشروعاً إبداعياً جماعياً بعنوان «غرفة الكتابة»، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب ومنحها الفرصة لتطوير مهاراتها في الكتابة من خلال مجموعة من ورش العمل، وأيضاً العمل على استراتيجيات مستدامة في الصناعة من خلال تأهيل وتدريب كتّاب للمحتوى، ويجمع المشروع نخبة من الموهوبين والمبدعين لأعمال تشكل القوة الناعمة في العصر الحديث.

وفي اليوم الثاني للمنتدى، تستضيف القاعة جلسة «حوار الأجيال: خبرات ومعارف إعلامية» التي تفتح حلقة نقاش أمام طلبة كليات الصحافة والإعلام للاستفادة من خبرات وتجارب المسؤولين في الإعلام العربي، من خلال الاستماع إليهم، والوصول لإجابات لأسئلتهم، ومشاركة الرؤى معهم بما يخدم شغفهم ويعزز من طموحهم الإعلامي.

نبحث

أما قاعة «نبحث» فتستضيف في اليوم الأول للمنتدى فعاليتين، الأولى: برنامج «الظل الوظيفي»، الذي يتيح تدريباً للموظفين والطلاب يشرف عليه مجموعة من الخبراء المؤهلين، بهدف تمكين العمل في المؤسسات الإعلامية والإدارية ودعم المتدربين بالمعرفة من خلال الممارسة، التي تسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وتتضمن أجندة البرنامج 5 أنشطة هي: المقدمة والخطة التدريبية، والتحرير الصحفي، ومنصة الإعلام الذكي، وأصول التعامل الإعلامي، وتصميم صفحات التواصل الاجتماعي.

والفعالية الثانية، برنامج «حديث الاتصال الحكومي» الذي يشكل منصة خطاب تفاعلي مبتكر لمفهوم الاتصال الحكومي، تستضيف عدداً من المسؤولين في الدوائر الحكومية ضمن منصة حوارية واحدة، تعمل كحلقة وصل مباشرة بينهم من جهة، وبينهم وبين الجمهور من جهة أخرى، وتتيح لهم الاطلاع على تجارب متنوعة ومختلفة، وتبادل الخبرات بينهم.

مدينة الشباب

قاعة مدينة الشباب، تشهد ورشة عمل بعنوان «مهارات إدارة المشاريع في ضوء الاتصال الحكومي»، سيتم تنظيمها في اليومين الأول والثاني للمنتدى، وتقدم الورشة كل الاحتياجات الخاصة لإدارة المشروعات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وتعتمد على استخدام المنهج الإداري التحليلي بدلاً من استخدام المنهج التوجيهي، ويتعرف المشاركون خلالها على تغطية معرفية شاملة لكل مواضيع إدارة المشاريع، والطرق المختلفة لاختيار فكرة المشروع، وكيفية تأسيسه، والممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي له، وتكوين فرق العمل، وأساسيات مراقبة المشروع وضبطه.