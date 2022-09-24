مسيرة توعوية للتبرع بالدم في العين

العين (الاتحاد)

انطلقت في مدينة العين أمس الأول، مسيرة توعوية للتبرع بالدم بدأت من المركز الإداري في منطقة الجيمي، ووصلت إلى نقطة التجمع أمام مركز بنك الدم في العين، وذلك تحت شعار «التبرع بالدم بادرة تضامن وجهد لإنقاذ الأرواح»، بمشاركة خدمات بنك الدم أبوظبي، وجمعية الإمارات للسرطان وحملة بالدماء نرويك يا وطن، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من الفرق الرياضية واندية الجاليات العربية وذلك بمؤازرة ومواكبة من شرطة العين.

وتخلل المسيرة كلمة ألقاها محمد خميس الكعبي مدير عام جمعية الإمارات للسرطان، أكد فيها على ثقافة التبرع التطوعي بالدم، كونها قيمة نبيلة في التآزر والإنسانية.

من جهته، قال المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري عضو لجنة مبادرة حملة «بالدماء نرويك يا وطن»، إن فكرة هذه المسيرة جاءت بمناسبة «يوم بدون سيارات» الذي يصادف في 22 سبتمبر من كل عام، مشيراً إلى أن المسيرة تهدف الي توعية المجتمع بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، إضافة إلى تشجيع الأفراد على التبرع بالدم.