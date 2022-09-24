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«ميدام» يطرح علاجات جديدة للأمراض الجلدية

«ميدام» يطرح علاجات جديدة للأمراض الجلدية
25 سبتمبر 2022 01:18

دبي (وام)

 أطلق مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2022» الذي تشهده دبي حالياً، عدداً من الأدوية والعلاجات الجديدة للأمراض الجلدية المزمنة، إضافة إلى أحدث أجهزة الليزر والتي من المتوقع أن تحظى برواج واسع بين أطباء الجلدية ومراكز العلاج بالليزر. 
قال الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل رئيس المؤتمر: إنه نظراً لأهمية المؤتمر وسوق دبي بالنسبة للأسواق الخليجية، فقد طرحت كبرى الشركات العالمية أحدث علاجات الصدفية والثعلبة وعلاجات بيولوجية جديدة لعلاج الإكزيما الوراثية إضافة إلى عدد كبير من أحدث أجهزة الليزر. 
وحول سوق التجميل في دول الخليج العربي، قال الدكتور سعد الصقير الأمين العام لمنظمة الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام»: إن هناك عدة مقومات جعلت من دول الخليج وجهة مفضلة لكثير من الجنسيات لإجراء عمليات التجميل من بينها توفر أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية واستقطاب الكفاءات الطبية ذات الخبرة العالمية والرقابة الصارمة من قبل الهيئات الصحية لتطبيق المعايير العالمية، علاوة على تقديم باقات سياحية شاملة تشمل خصومات فندقية وتسهيلات إقامة وتوافر شبكة واسعة من المؤسسات الطبية الكبرى الحاصلة على شهادات اعتماد دولية وتنافسية أسعار الخدمات المقدمة، إضافة إلى قصر فترة الحصول عليها والبيئة الآمنة المتسامحة متعددة الثقافات. وأوضح أن إيرادات قطاع التجميل في دول المنطقة ارتفعت مؤخراً بنسبة تراوحت بين 30 و35% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، على الرغم من وجود الجائحة وعوائقها. 

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 اجتماع
عقد على هامش المؤتمر اجتماع بين رئيس الجمعية الأميركية للأمراض الجلدية ورئيس الكلية الملكية البريطانية مع رؤساء الجمعيات العربية والأجنبية المشاركين في المؤتمر لمناقشة أهمية التركيز على تدريب الأطباء الجدد لإكسابهم الخبرات والمهارات العملية. تم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق بروتوكول علاجي حول كيفية التعامل مع حب الشباب في الجسم، وذلك بعد استخلاص النتائج التي توصلت إليها آخر الأبحاث العلمية والتركيز على ضرورة عمل أبحاث طبية، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية.

مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل
الأمراض الجلدية
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