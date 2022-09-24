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إنجاز «الحديقة الرياضية» في مدينة زايد

حدائق متميزة وسط الأحياء السكنية في الظفرة (من المصدر)
25 سبتمبر 2022 01:18

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تحذير من تدني الرؤية بسبب تشكل الضباب

أنجزت بلدية منطقة الظفرة، مشروع حديقة بنمط رياضي على شارع محمد خلف المزروعي في مدينة زايد، وذلك تعزيزاً لمكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية للعيش واستمراراً للجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة لتحسين المظهر العام ونمط وجودة الحياة.
وتضم الحديقة ملعب كرة قدم عشبياً، وملعب كرة طائرة رملياً، بالإضافة إلى ملعب متعدد الأغراض لممارسة الرياضات المختلفة، ومناطق للجلوس، ومعرض للنباتات البرية، وممرات مشاه وممشى الرزاز ومسارات لمستخدمي الدراجات الهوائية بطول 500 متر ومنطقة ألعاب لياقة بدنية ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال.
وتتضمن الحديقة مجموعة من المرافق العامة، بجانب مواقف للسيارات، تشتمل على منطقة خدمات للعربات المتنقلة تتسع إلى 6 عربات، وذلك ضمن مشروع لإنشاء حدائق الأحياء السكنية في منطقة الظفرة، بالإضافة لتوفير المتطلبات الأساسية في الحديقة، بما يضمن الراحة لمستخدمي الحديقة من الشرائح المختلفة.
وراعت البلدية أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة والجودة في إنشاء الحدائق، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الرفاهية لدى المجتمع المحلي، وفقاً لتصاميم رُوعي فيها تميز المكونات ومعايير الاستدامة والتنوع والبُعد عن التقليدية لخدمة المجتمع المحلي والزوار.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على إنشاء مجموعة من حدائق الحارات المصغرة بالقرب من المناطق السكنية في مختلف مدن منطقة الظفرة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما وليوا والمرفأ وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، سعياً إلى بناء مستقبل مستدام ينعم فيه الجميع بالصحة والأمان والرفاهية.
كما توفر تصاميم الحدائق المصغرة خلط العناصر الصلبة مع الزراعة التجميلية لخلق مستوى عالٍ من الراحة والترفيه، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم وكبار المواطنين في مداخل ومخارج الحدائق، وتوفير المُتطلبات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
ويأتي تنفيذ مشاريع حدائق الحارات في مختلف مدن الظفرة ضمن استمرار أعمال تطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والمسطحات الخضراء التي تنفذها بلدية منطقة الظفرة على مستوى مدن المنطقة، بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة الحياة.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة، على استدامة البيئة وسلامتها، وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتطوير الحدائق والشواطئ، واستخدام نباتات البيئة المحلية في عمليات التجميل الطبيعي.

بلدية الظفرة
مدينة زايد
أبوظبي
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