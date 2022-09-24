طقس صحو رطب ليلاً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 00:54 والجزر الأول عند 18:53 والجزر الثاني عند الساعة 07:23. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والمد الثاني عند الساعة 21:44 والجزر الأول عند الساعة 15:43 الثاني عند الساعة 03:48.