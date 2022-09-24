«زراعة أبوظبي»: شراء الأعلاف من المركبات غير المرخصة يهدد سلامة «الحلال»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من شراء الأعلاف من الباعة الجائلين ومركبات البيع العشوائي غير المرخصة٬ مؤكدة أن ذلك يهدد سلامة الحيوانات. كما حثت «الهيئة»، حرصاً على تنظيم عمليات بيع وتداول الأعلاف في إمارة أبوظبي على ضرورة ترخيص منشأة بيع الأعلاف «ثابتة أو متنقلة» من خلال التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وأكدت، عبر قناتها على «التليجرام»، حرصها على تنظيم عمليات بيع وتداول الأعلاف في إمارة أبوظبي، وتم تخصيص مواقع مؤقتة لمركبات بيع الأعلاف، بالقرب من المزارع، والعزب النظامية، وبناءً على ذلك دعت «الهيئة» إلى الالتزام بالوقوف في المكان المحدد تفادياً للمخالفة والغرامة الإدارية والمقدرة بـ 5 آلاف درهم.وقالت «الهيئة»: «عند تخزين الأعلاف عموماً وخاصة المركزة منها، حفاظاً عليها من التلف بصورة أو أخرى، يجب تخصيص مخزن للأعلاف المركزة، بحيث يكون جيد التهوية وأن تكون أرضيته مناسبة ومن مادة عازلة للرطوبة.. كما يتوجب أن يكون للمخزن سقف مناسب من المادة الخرسانية، إذ إن ذلك يضمن حفظ الأعلاف من أي تلف خلال المواسم المختلفة».

ونصحت «الهيئة» بترك مسافة مناسبة عند رص الأعلاف بما يسمح بوجود تهوية مناسبة.. مع مراعاة عدم رص الأعلاف وتكديسها فوق بعض بكميات وأعداد كبيرة.

وتنقسم الأعلاف التي تتناولها الأغنام والماعز إلى أربعة أنواع هي: «الأعلاف الخضراء الطازجة»، مثل الجت الأخضر وتتميز بارتفاع نسبة الكالسيوم ومحتواها العالي من الكاروتين، والنوع الثاني الأعلاف الخضراء المجففة: «مثل الرودس والجت الجاف وتتميز بارتفاع نسبة البروتين والألياف»، والنوع الثالث: الأعلاف المالئة (الأتبان والحشائش)، وهي أعلاف منخفضة في قيمتها الغذائية ولكنها ضرورية للحيوانات، حيث تشعرها بالشبع وتساعد على نمو وتطور الكرش وتتميز بارتفاع نسبة الألياف ونقص البروتين، إضافة إلى الأعلاف المركزة (الحبوب والأعلاف المخلوطة السائبة والمركبة): وهي أعلاف مرتفعة في قيمتها الغذائية وغنية بالبروتين والطاقة والعناصر المعدنية المهمة.

وأكدت «الهيئة» أهمية التنوع في تغذية الحيوانات على أنواع مختلفة من الغذاء المالئ والأخضر والمركز وإضافة الفيتامينات والعناصر المعدنية سواء مع الأعلاف أو في مياه الشرب٬ والذي يعتبر من الأمور الضرورية لرفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية لقطعان الحيوانات، مع العلم بأن الاعتماد على نوع واحد من الأعلاف يضر «الحلال» ويسبب له مشاكل في الهضم والامتصاص.

كما يراعى إضافة العناصر المعدنية المهمة، حيث إن نقصها يظهر أثاره السلبية على الصحة العامة للحيوان مما يقلل من إنتاجيته.