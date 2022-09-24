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ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه حول «المسؤولية المدنية»

ضاحي خلفان يتسلّم بحث الدكتوراه من محسن الخباني (من المصدر)
25 سبتمبر 2022 01:18

دبي (الاتحاد)

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تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه من العريف الدكتور محسن محمد الخباني، الباحث القانوني بإدارة سياسات الموارد البشرية، بالإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي.
وأشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكداً الاهتمام الكبير التي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لضباطها وأفرادها وتوجيههم نحو التخصصات التي تعود على مؤسساتهم ووطنهم بالفائدة المرجوة، وتناولت الدراسة المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد من أولى الرسائل في هذا الجانب.

ضاحي خلفان
دبي
شرطة دبي
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