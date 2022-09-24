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«مشروع المشتريات» يناقش خطط العمل المستقبلية

خلال الاجتماع (من المصدر)
25 سبتمبر 2022 01:18

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع الفريق القيادي لبرنامج مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي «تشارك»، وذلك في نادي الضباط بحضور ممثلين من مختلف الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي.
وترأس الاجتماع اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لإسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي بالوكالة، مؤكداً أهمية التعاون المُشترك بين كافة الجهات لما له من أهمية بالغة في تطبيق أهداف البرنامج بتحقيق الوفر المالي، وتنفيذ عملية الشراء في أقل مدة زمنية ممكنة، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات الحكومية.

شرطة دبي
المشتريات
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