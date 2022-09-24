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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
24 سبتمبر 2022 18:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. تكون حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 00:54 والجزر الأول عند 18:53 والجزر الثاني عند الساعة 07:23. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والمد الثاني عند الساعة 21:44 والجزر الأول عند الساعة 15:43 والثاني عند الساعة 03:48. 

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المصدر: وام
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