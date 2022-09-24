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شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"

شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
24 سبتمبر 2022 12:28

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية عن خفض السرعة على شارع الشيخ زايد بن سلطان "شارع القرم"من جسر الشيخ زايد الى تقاطع قصر البحر بالاتجاهين وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية اعتباراً من الإثنين 26 سبتمبر 2022م.

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات السرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة لافتة إلى أن الدراسات بينت أن خفض السرعة سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الوضع المروري وتسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية وتحسين انسيابية الحركة أوقات الازدحامات المرورية . 

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المصدر: وام
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