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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين في نيويورك
24 سبتمبر 2022 10:47

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين.

بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسانت فنسنت وغرينادين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما استعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة ومنها التغير المناخي والجهود العالمية لمكافحته وأهمية نشر حلول الطاقة المتجددة. وناقش اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وسانت فنسنت وغرينادين والحرص على تعزيزها على مختلف المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد معالي رالف جونسالفيس على عمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد آل نهيان
الإمارات
نيويورك
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عبدالله بن زايد
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