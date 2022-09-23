محمد بن زايد: التقدم والازدهار للسعودية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ92.

أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية التقدم والازدهار. pic.twitter.com/LQZVosf5K8 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 23, 2022

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»:«أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية التقدم والازدهار».