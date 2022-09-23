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محمد بن زايد: التقدم والازدهار للسعودية

محمد بن زايد: التقدم والازدهار للسعودية
24 سبتمبر 2022 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ92.

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»:«أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية التقدم والازدهار».

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