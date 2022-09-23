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الإمارات

حاكم عجمان: السعودية الشقيقة الكبرى ورمز الخير والإنسانية

حاكم عجمان: السعودية الشقيقة الكبرى ورمز الخير والإنسانية
24 سبتمبر 2022 02:04

عجمان (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى والعمق الاستراتيجي لدول المنطقة، وعامل الاستقرار الإقليمي، وركيزة الاقتصاد العالمي، ورمز الخير والإنسانية. 
وتقدم سموه بأسمى التهاني والتبريكات الصادقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة وإلى الشعب السعودي العزيز بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92. وقال صاحب السمو حاكم عجمان في كلمة له بهذه المناسبة: إن احتفال الإمارات باليوم الوطني السعودي يعكس العلاقات المتجذرة بين البلدين والروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعب الإماراتي والشعب السعودي والماضي والحاضر والمستقبل المشترك بينهما ووحدة الرؤى والتطلعات والأهداف السامية.
وأضاف سموه، أن ما حققته العلاقات الاستثنائية بين الإمارات والسعودية من تطورات كبيرة وصلت إلى تغيير مفهوم التعامل الثنائي وتحقيق نقلة نوعية وصولا إلى تكوين شراكة استراتيجية كاملة في جميع المجالات. 

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