«الهوية والجنسية» تحتفي باليوم الوطني السعودي و«معاً أبداً» يتصدر

أبوظبي (وام)

احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باليوم الوطني السعودي الـ 92 بمنفذ الغويفات الحدودي في إمارة أبوظبي. واستقبلت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الأشقاء الزوار السعوديين بمظاهر احتفالية وهدايا تذكارية، تعبيراً لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين شعبي البلدين الشقيقين، كما توشح المنفذ بشعار الاحتفالات الرسمية التي تشهدها دولة الإمارات والتي تحمل وسم «معاً _أبداً».

وقال خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالإدارة العامة لأمن المنافذ في الهيئة: «نحتفل اليوم في منفذ الغويفات الحدودي باليوم الوطني السعودي الـ92، ومظاهر الفرح تعم كافة منتسبي الهيئة ومختلف العاملين من الجهات التشغيلية في المنفذ، إذ يسرنا أن نشارك إخواننا السعوديين أفراحهم بيومهم الوطني متمنين لهم دوام العز والرخاء في ظل قيادة المملكة الرشيدة، مؤكدين التزامنا نحو تسخير كافة الإمكانيات في المنافذ البرية لجعل تجربة المسافرين والعابرين تتسم بالراحة واليسر، وذلك في إطار التنسيق المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين عبر وضع الخطط الدورية لضمان مرونة تدفق المسافرين عبر المنفذ والترحيب بالأشقاء في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً».

وثمنت الهيئة الدور الحيوي والمشاركة الفاعلة للشركاء لدى مختلف المنافذ البرية والجوية في ضوء التنسيق المشترك مع الإدارة العامة لأمن المنافذ احتفاءً بهذه المناسبة، حيث قدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي معزوفات وطنيّة وعروضاً حيّة في منفذ الغويفات، واستقبالاً بالزهور، وتقديم الهدايا التذكارية ترحيباً بالزائرين من الأشقاء أبناء المملكة. من جهة ثانية، احتفلت الهيئة ممثلةً بإدارة جوازات المنافذ الجوية والبحرية لدى منفذ مطار أبوظبي الدولي بالأشقاء السعوديين المسافرين وتم استقبالهم بالترحاب وختم جوازات السفر بشعار هذه المناسبة الوطنية العزيزة، كما تضمنت الاحتفالات حزمة من الفعاليات المقدمة عبر مطارات أبوظبي في سياق التعاون المؤسسي وضمن أجواء استثنائية تجسّد مكانة المملكة في قلوب أبناء الوطن ومختلف مؤسساته.