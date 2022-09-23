السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الهوية والجنسية» تحتفي باليوم الوطني السعودي و«معاً أبداً» يتصدر

«الهوية والجنسية» تحتفي باليوم الوطني السعودي و«معاً أبداً» يتصدر
24 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (وام)

احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باليوم الوطني السعودي الـ 92 بمنفذ الغويفات الحدودي في إمارة أبوظبي. واستقبلت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الأشقاء الزوار السعوديين بمظاهر احتفالية وهدايا تذكارية، تعبيراً لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين شعبي البلدين الشقيقين، كما توشح المنفذ بشعار الاحتفالات الرسمية التي تشهدها دولة الإمارات والتي تحمل وسم «معاً _أبداً».

أخبار ذات صلة
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
عبدالله بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

وقال خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالإدارة العامة لأمن المنافذ في الهيئة: «نحتفل اليوم في منفذ الغويفات الحدودي باليوم الوطني السعودي الـ92، ومظاهر الفرح تعم كافة منتسبي الهيئة ومختلف العاملين من الجهات التشغيلية في المنفذ، إذ يسرنا أن نشارك إخواننا السعوديين أفراحهم بيومهم الوطني متمنين لهم دوام العز والرخاء في ظل قيادة المملكة الرشيدة، مؤكدين التزامنا نحو تسخير كافة الإمكانيات في المنافذ البرية لجعل تجربة المسافرين والعابرين تتسم بالراحة واليسر، وذلك في إطار التنسيق المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين عبر وضع الخطط الدورية لضمان مرونة تدفق المسافرين عبر المنفذ والترحيب بالأشقاء في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً».

وثمنت الهيئة الدور الحيوي والمشاركة الفاعلة للشركاء لدى مختلف المنافذ البرية والجوية في ضوء التنسيق المشترك مع الإدارة العامة لأمن المنافذ احتفاءً بهذه المناسبة، حيث قدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي معزوفات وطنيّة وعروضاً حيّة في منفذ الغويفات، واستقبالاً بالزهور، وتقديم الهدايا التذكارية ترحيباً بالزائرين من الأشقاء أبناء المملكة. من جهة ثانية، احتفلت الهيئة ممثلةً بإدارة جوازات المنافذ الجوية والبحرية لدى منفذ مطار أبوظبي الدولي بالأشقاء السعوديين المسافرين وتم استقبالهم بالترحاب وختم جوازات السفر بشعار هذه المناسبة الوطنية العزيزة، كما تضمنت الاحتفالات حزمة من الفعاليات المقدمة عبر مطارات أبوظبي في سياق التعاون المؤسسي وضمن أجواء استثنائية تجسّد مكانة المملكة في قلوب أبناء الوطن ومختلف مؤسساته.

الإمارات
الإمارات والسعودية
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
اليوم الوطني السعودي
السعودية
العيد الوطني السعودي
معاً أبداً
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
الرياضي
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©