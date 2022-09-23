صقر غباش: الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية راسخة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ92، متمنياً للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وأشاد معاليه في برقية بعثها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، بالنهج السياسي للمملكة على مدى العقود الماضية، ما انعكس إيجابياً ليس فقط على دول الخليج العربية وإنما على الدول العربية والإسلامية جميعاً.

وقال إن العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.