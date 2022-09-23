سهيل الخييلي: الإمارات والسعودية.. مسيرة مشتركة وروابط متجذرة

أبوظبي (وام)

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة راسخة ومشتركة، غرسها المؤسسون وأرسى دعائمها قيادتا البلدين، وروابط متجذرة بين الشعبين، وهي العلاقة التي تُجسّد ملامح اللُحمة وأواصر القربى والمصير المشترك. جاء ذلك في كلمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، متقدماً إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، بخالص التهاني والتبريكات، ودوام الرفعة والتقدم في مسيرة الريادة والتطور.